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Любовь Успенскую предали близкие люди

Любовь Успенскую предали близкие люди
Певица Любовь Успенская призналась, что ее «команда» организовала проблемы с дочерью, а муж украл квартиру. Любовь Успенская всегда только комплиментарно отзывалась о сотрудниках своей команды и даже называла их своей «семьей». Но так случилось, что артистке пришлось сделать нелицеприятный вывод: она поняла, что все это время сильно ошибалась. Люди, которые выдавали себя за друзей, оказались предателями. По словам артистки, ее помощники мешали ее общению с дочерью. В результате Успенская уволила всю свою команду. И наняла новый штат.
«Я смогла увидеть всех врагов, кто меня окружает. Люди, которые столько лет держались за счет того, что я была настолько занята и некогда мне было вникать <…> во все тонкости этой жизни… Они помогали, чтобы с Таней была проблема. Все это с их руки… Своей новой командой я очень довольна! Это люди, которые горячо и тепло ко мне относятся»,  — призналась певица в программе Пятого канала «Светская хроника».
Но самый большой обман в жизни певицы совершил самый близкий человек, ее бывший супруг. Еще будучи в браке, артистка доверила Александру Плаксину купить для нее квартиру и место под машину в  престижном комплексе Москвы. Что Плаксин и сделал, но есть одно обстоятельство. Только во время развода Любовь узнала, что все это он записал на свое имя. И теперь экс-супруги делят имущество. Увы, доказать правоту Успенской оказалось непросто. Развод затянулся, и вся эта история длится уже почти два года. Успенская признается: бесконечные суды очень плохо влияют на ее здоровье. Единственное, что радует звезду, — долгожданное примирение с дочерью.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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