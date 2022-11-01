. Марина Зудина сходила в ресторан с 2-летней внучкой Мией

57-летняя актриса Марина Зудина опубликова совместное фото с подросшей малышкой. Марина Зудина с радостью и благодарностью относится к подаренному ей сыном Павлом статусу бабушки. Звезда театра и кино Марина Зудина обожает свою маленькую внучку Мию и старается проводить с ней побольше времени. Такие моменты бабушка старается запечатлевать на камеру, чтобы осталась память. Не так давно Марина Зудина вместе с Мией сходили в ресторан. В микроблоге актриса поделилась снимком, на котором запечатлено, как малышка изучает меню, а звездная бабушка не сводит с нее влюбленных глаз.«Когда ясно понимаешь, что жизнь на тебе не заканчивается», — философски заметила под фото с двухлетней внучкой Мией Марина Зудина. Поклонники тут же отреагировали на теплое фото. Они отметили, что Мия похожа на своего деда Олега Табакова, а заметно помолодевшей за последнее время Марине Зудиной сделали комплименты. «Во внешности Мии, мне кажется, собраны черты и ваши, и Олега Павловича. Просто чудесная девочка!», «Есть черты Олега Павловича», «Ну эти глаза хитрющие кота Матроскина. Какая красавица», «Я желаю вам, Мариночка, купаться в этом маленьком солнышке, в этом счастье», «Очень хорошенькая бабушка», — высказались в Сети.