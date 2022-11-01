. Муж Виктории Исаковой рассказала о смерти дочери

Актриса Виктория Исакова потеряла трехмесячную дочку. Юрий Мороз впервые откровенно рассказал о том ужасе, через который ему с женой Викторией Исаковой пришлось пройти в 2003 году. В том году режиссер женился на актрисе, а затем их семья стала еще больше: Мороз стал отцом очаровательной девочки по имени Марина. Как выяснится позже, ребенок родился с редкой генетической болезнью. Поставить верный диагноз дочке пары смогли только в Германии, но было уже слишком поздно. Мороз говорит, что пережил по-настоящему страшные минуты жизни, когда его новорожденный ребенок умирал у него на руках. Он до сих пор не смог смириться с тяжелой потерей и не понимает, как вообще можно принять эту ситуацию. 66-летний режиссер назвал случившееся ударом, после которого трудно устоять на ногах. Своими личными переживания он поделился в эфире канала Россия-1.«Ребенок уходит у тебя на руках. Она как будто засыпает у тебя на руках. Когда ты не готов, я не знаю, как это пережить», — сказал режиссер на съемках шоу «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. Через некоторое время супруги решились на рождение ещё одного ребенка. На протяжении нескольких лет информация о прибавлении в семье была строго засекречена. Только в 2018 году Исакова начала публиковать в Сети снимки второй дочки — Варвары, которой на тот момент было уже три года.