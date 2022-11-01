. На могиле Бориса Моисеева устроили погром

Про умершего певца Бориса Моисеева все забыли. В начале октября друзья и поклонники проводили в последний путь Бориса Моисеева. Прощание было организовано с размахом. Говорят, что только на гроб было потрачено 230 тысяч рублей. По слухам, счет за организацию траурного мероприятия должна была оплатить Алла Пугачева, но она из страны уехала и после эмиграции оборвала старые связи. Компенсировать расходы пришлось Филиппу Киркорову, который на похоронах передал директору певца конверт с крупной суммой денег.Жаль, что уже через месяц о трагической судьбе Моисеева начали забывать. Накануне в Сети появилось фото с Троекуровского кладбища, где один из посетителей запечатлел погром на могиле певца. Подгнившие цветы и поваленные ветром венки указывают на то, что за участком никто не присматривает. Похоже, что последней, кто приходил на могилу артиста, была Кристина Орбакайте, сообщает «НеМалахов». Гораздо больше окружение Моисеева волнует вопрос наследства. Известно, что на имущество покойной звезды претендуют несколько человек: брат Бориса Маркс Толкач, директор Сергей Горох, а также Орбакайте. Ей, по слухам, должна была по завещанию достаться одна из квартир певца. Однако до сих пор не известно, был ли найден этот документ и какие указания в нем оставил Моисеев.