"Ненавидит, когда ему говорят, что делать": девушка Милохина раскрыла, почему Даня может сорвать съемки
20-летний Даня Милохин недавно шокировал многих своих поклонников, неожиданно заявив об уходе из "Ледникового периода". Поступок популярного тиктокера раскритиковали многие его коллеги. Его возлюбленная Катя Толстопятова после этого откровенно рассказала о том, по какой причине Даня может сорвать съемки.
Катя Толстопятова откровенно рассказала о черте характера Дани Милохина, за которую она его уважает.
Последние новости возлюбленная Милохина рассказала о романе с ним
Катя Толстопятова признается, что поначалу сомневалась в себе, когда ее отношения с Даней Милохиным стали романтическими.
"Думала, я никакая не особенная девочка, а просто поведусь. Долго держала дистанцию, потому что боялась", - заявила тиктокерша.
По словам Толстопятовой, со временем она смогла разобраться в тиктокере. При этом Даня Милохин все еще продолжает удивлять девушку.
Девушка Милохина назвала негативные черты его характера
Как отмечает Катя, от Дани Милохина ей не хватает прежде всего мужского внимания - в частности, ухаживаний.
Ведущий YouTube-шоу "Пушка" сравнил Катю с мамой, добивающейся от Дани Милохина ответов на неудобные вопросы.