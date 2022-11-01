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"Ненавидит, когда ему говорят, что делать": девушка Милохина раскрыла, почему Даня может сорвать съемки

"Ненавидит, когда ему говорят, что делать": девушка Милохина раскрыла, почему Даня может сорвать съемки

20-летний Даня Милохин недавно шокировал многих своих поклонников, неожиданно заявив об уходе из "Ледникового периода". Поступок популярного тиктокера раскритиковали многие его коллеги. Его возлюбленная Катя Толстопятова после этого откровенно рассказала о том, по какой причине Даня может сорвать съемки.

Катя Толстопятова откровенно рассказала о черте характера Дани Милохина, за которую она его уважает.


Он ненавидит, когда ему говорят, как нужно себя вести, что делать. Его аж… С таких съемок он обычно уходит. Если ему что-то не понравится, его и след простыл. Он в этом хорошо себя чувствует.

Последние новости возлюбленная Милохина рассказала о романе с ним

Катя Толстопятова признается, что поначалу сомневалась в себе, когда ее отношения с Даней Милохиным стали романтическими.

"Думала, я никакая не особенная девочка, а просто поведусь. Долго держала дистанцию, потому что боялась", - заявила тиктокерша.

По словам Толстопятовой, со временем она смогла разобраться в тиктокере. При этом Даня Милохин все еще продолжает удивлять девушку.

Он мне в жизнь принес странную энергию, которую я не видела ни в ком. У него интересное восприятие. Он показался умным. Начал на что-то вдохновлять.

Девушка Милохина назвала негативные черты его характера

Как отмечает Катя, от Дани Милохина ей не хватает прежде всего мужского внимания - в частности, ухаживаний.

Ведущий YouTube-шоу "Пушка" сравнил Катю с мамой, добивающейся от Дани Милохина ответов на неудобные вопросы.

В какой-то момент я начала себя так чувствовать. Я понимаю, мне действительно нужно выходить на разговор. Это хорошо для будущего, как опыт это будет очень хорошо для меня, я выхожу на диалог. Чувствую, что мне нужно брать чуть больше инициативы на себя.
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По материалам: uposters.ru

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