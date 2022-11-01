. Неприкасаемая Ксения Собчак бежала в объятьях страха
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Неприкасаемая Ксения Собчак бежала в объятьях страха

Неприкасаемая Ксения Собчак бежала в объятьях страха
Скандальный журналист высказался о побеге ведущей и журналистки Ксении Собчак. Звезды поголовно высказываются о побеге Ксении Собчак за границу. Отар Кушанашвили не остался в стороне и тоже прокомментировал отъезд журналистки. На прошлой неделе полиция устроила обыск в загородном доме Ксении Собчак. До того, как правоохранители приехали, журналистка успела купить билет за рубеж и улететь. Когда телезвезда вернется в Россию — неизвестно.
52-летний Отар Кушанашвили, который и раньше критиковал Ксению, словно сорвался с цепи. Шоумен назвал коллегу ничтожной и покрыл ее матом. «Собчак была неприкасаемой, а стала жалкой! — крикнул Отар в своем шоу «Каково?!» — И как же она оставила ребенка? Видно, что Ксения в объятиях животного страха». 40-летняя Собчак тем временем не ушла в затишье — она активно ведет Telegram-канал и отвечает недоброжелателям. «Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные, — обращалась журналистка к хейтерам. — Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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