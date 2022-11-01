. Новинка в Game Pass — игра The Legend of Tianding стала доступна в подписке сразу после релиза
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Новинка в Game Pass — игра The Legend of Tianding стала доступна в подписке сразу после релиза

Новинка в Game Pass — игра The Legend of Tianding стала доступна в подписке сразу после релиза


Игра The Legend of Tianding сегодня вышла на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Сразу после релиза она добавлена в подписку Game Pass. Сама игра собой представляет файтинг с боковой прокруткой. В нем игрокам предстоит стать народным героем Тайбэя, которого разыскивают японские колониальные власти.

Игра The Legend of Tianding ранее выходила на Switch и PC, где проект получил хорошие отзывы от игроков и критиков. На Opencritic сейчас у The Legend of Tianding оценка в 82 балла из 100.

The Legend of Tianding

Играйте за Ляо Тяньдина, народного героя Тайбэя, которого разыскивают японские колониальные власти. Грабьте богатых, накормите бедных и сраж…
Перейти в Microsoft Store

В игре The Legend of Tianding имеется русская локализация. Релиз The Legend of Tianding на Xbox сопровождается выходом крупного обновления режима Boss Rush.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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