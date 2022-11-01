. Официально: игра Dune: Spice Wars выходит в подписке Game Pass





Компания Microsoft официально сообщила о скором выпуске в подписке Game Pass игры Dune: Spice Wars. Проект уже полгода доступен в Steam в раннем доступе, где он собрал немало положительных отзывов от игроков. В полноценный релиз Dune: Spice Wars должна выйти в 2023 году, и скоро она станет частью подписки PC Game Pass. На данный момент игра Dune: Spice Wars для приставок Xbox не заявлена.

Dune: Spice Wars — это стратегия в реальном времени с элементами 4X. Проектом занимается студия Shiro Games, которая известна по Northgard. Геймплей Dune: Spice Wars можно посмотреть в видео ниже, которое представили с анонсом игры для Game Pass.

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На данный момент точная дата выхода Dune: Spice Wars в Game Pass не называется.