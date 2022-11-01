. Ограничение полетов в 11 аэропортов продлены до 9 ноября

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов. Он будет действовать до 9 ноября, сообщает на сайте агентства.

Режим ограничений полетов в 11 аэропортов впервые был введен 24 февраля, а после неоднократно продлевался. На компенсацию операционных расходов этим воздушным портам направят более 7,5 миллиарда рублей.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится на сайте Росавиации.

Пассажирам рекомендуется использовать альтернативные маршруты с использованием воздушных гаваней Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают в обычном режиме.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», в 2024 году завершатся все работы по замещению импортных компонентов в российском лайнере МС-21, а сертификация отечественного двигателя ПД-14 для среднемагистрального пассажирского самолета намечена уже на следующий год.