. Олег Газманов неожиданно занял престол шоу-бизнеса
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Олег Газманов неожиданно занял престол шоу-бизнеса

Олег Газманов неожиданно занял престол шоу-бизнеса
Певец Олег Газманов обошел всех артистов. Поп-король выбыл из тройки лидеров и занял четвертое место рейтинга. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в котором россияне выбрали лучшего эстрадного исполнителя. В нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.
Специалисты узнали мнения людей с помощью телефонных интервью. По итогам опроса первое место занял Олег Газманов. За него проголосовало 14% россиян. Также в тройке лучших оказался Shaman (Ярослав Дронов) (13%) и Николай Басков (9%). В этом году в лидеры не смогли выбиться Филипп Киркоров (8%), Григорий Лепс (6%), Сергей Лазарев (6%), Николай Расторгуев (группа «Любэ») (4%) и Лев Лещенко (4%).
# Бизнес / Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

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