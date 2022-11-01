. Олег Тиньков, оправившись от лейкемии, сделал громкое заявление

Банкир Олег Тиньков назвал себя героем России и отказался от российского гражданства. После начала спецоперации бизнесмен не раз критиковал ее. Теперь же Тиньков перешел от слов к делу и разорвал все связи с родиной. Олег Тиньков призвал и других успешных предпринимателей последовать его примеру и бросить работу в России. 54-летний бизнесмен выпалил, что все равно считает себя патриотом.«Я официально отказался от российского гражданства! Жизнь одна и она бесценна. Я патриот России больше, чем вы, так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я — герой России… Настоящий, а не эти…» — высказался он. К слову, за прежние гневные высказывания о стране Тинькова раскритиковала Ольга Кормухина. «Велосипедист Олег Тиньков на залитой солнцем лондонской веранде пришел, наконец, к выводу, что страна, где он делал свои миллиарды — говно (простите, цитата). И армия — говно. И дебилы вокруг. То есть бабки делать в России — это окей, а страна вообще — говно», — возмущалась артистка.