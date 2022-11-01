. Ольга Бузова в шоке от того, что произошло с легендарным шахматистом

Певица и ведущая Ольга Бузова высказалась о состоянии Карпова. Накануне в СМИ появилась тревожная новость о госпитализации 71-летнего Анатолия Карпова. Дочь советского шахматиста сообщила, что отец получил бытовую травму. Никаких подробностей инцидента она не сообщила, но подтвердила, что он в больнице. Говорят, что Карпов ещё 29 октября неудачно упал возле здания Государственной думы. По неподтвержденной информации, в результате происшествия он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом шейки бедра. Помимо этого во время обследования врачи обнаружили признаки перенесенного шахматистом инсульта. Источники сообщают, что врачи ввели Карпова в состояние искусственной комы, чтобы на время облегчить нагрузку на организм. Близкие очень надеются, что скоро он пойдет на поправку.Среди остальных поклонников за здоровье чемпиона молится Ольга Бузова, которая некоторое время назад лично познакомилась с гроссмейстером. Телезвезда рассказала, что впервые встретила его на премьере мюзикла «Шахматы». Карпов произвел на Бузову неизгладимое впечатление. «Помню, как они (с женой Натальей Булановой. — Прим. ред.) меня поддержали тогда, сказав, что смотрят и очень переживают, и болеют за меня в шоу «Ледниковый период»! Я не ожидала, что такие легендарные люди смотрят за моим катанием! Они меня очень хвалили», — пишет Ольга в Сети. Она написала, что «испытывает шок» и не хочет верить плохим новостям о состоянии Карпова. Бузова отправила ему «частичку своей любви» и пожелала крепкого здоровья.