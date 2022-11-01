. Ольга Орлова уговаривает мужа на партнерские роды
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Ольга Орлова уговаривает мужа на партнерские роды

Ольга Орлова уговаривает мужа на партнерские роды
Ведущая и певица Ольга Орлова поделилась подробностями личной жизни. Ольга счастлива в браке с Валерием второй год. Супруги готовятся к рождению совместного ребенка. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» часто рассказывает о том, как протекает ее беременность. Артистка заверила, что ее малыш появится на свет в российской клинике. Орлова рассматривает возможность партнерских родов, но пока не смогла договориться об этом с мужем. По мнению телеведущей, избранник не в восторге от идеи присутствия на родах. «Я не против, но, зная моего мужа, уверена, он подождет у двери», — призналась Ольга.
Экс-солистка группы «Блестящие» часто сталкивается с критикой в Сети. Некоторые пользователи подозревали, что Ольга на самом деле не беременна, а использует услуги суррогатной матери. Будущей матери часто задают вопрос о ее животе. Многие обратили внимание на летние снимки артистки, где она могла похвастаться тонкой талией. Ольга подробно объяснила, как менялась ее фигура. «Живот не был виден вообще первые 4-4,5 месяца. Он стал появляться в середине сентября», — заверила телеведущая. Для Ольги будущий ребенок станет вторым. У артистки есть сын Артем от бывшего мужа Александра Карманова. Избранник Орловой воспитывает дочь Яну от первого брака. Исполнительница хита «Там, только там» быстро нашла общий язык с падчерицей. Артистка стала гостьей на ее свадьбе. Орлова опровергла домыслы о сыне Жанны Фриске. Многие предполагали, что певица родила Платона после ЭКО, и эта процедура якобы спровоцировала у нее онкологию. Ольга заверила, что подруга забеременела естественным образом.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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