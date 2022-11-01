. Ольге Бузова не впечатлила своей поездкой в Донецк

Ведущая и певица Ольга Бузова недавно побывала в Донецке с гуманитарной миссией. Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев, например, не оценил жест Бузовой. «Что она поехала в Донбасс — ящички переложить из одного грузовика в другой? Это же, по-моему, дискредитация. Немаловажный момент: есть масса артистов, которые приезжают туда, дают не только подтверждение: «Люди, мы с вами», — и за ними не аудитория Интернета. У Ксении Собчак тоже интернетовская аудитория, но мы себе представить разве можем ее в категории «подтверждающая значимость наших солдат на фронте»?» — вопрошает лидер группы «Земляне» во время беседы с Маргаритой Симоньян.Глава RT вступилась за телеведущую, отметив, что Ольга поступила достойнее многих селебрити. «Моя религия запрещает говорить о Ксении Собчак. Давай вернемся к Бузовой. Я ее на улице увижу, не узнаю. Но я знаю, что у этого человека огромная аудитория. Она поехала в Донбасс, может, это было бесполезно, может, полезно — неважно. Но ведь это же на контрасте с теми, кто вообще свалил!», пишет «Ч. Т. Д.». А с теми, кто покинул Россию и говорит о ней исключительно в негативном ключе, Симоньян не церемонится. Журналистка жестко раскритиковала Аллу Пугачеву, которая делала резкие заявления против родной страны. «Алла Борисовна, свобода слова — это когда за слова морду не бьют! И набить морду не угрожают. Я вам больше скажу, когда ваш супруг оскорблял моего пару лет назад, я не ответила ничего. Могла бы, но не стала. И Тиграна упросила этого не делать, потому что это были бы личностные разборки, шоу-бизовские дела, о которые мне неприятно мараться. Никто из нашей семьи эту семью пальцем не трогал, не говорил. Галкин оскорбил Тиграна, но мы, Алла Борисовна, промолчали, потому что вежливые, воспитанные люди, христиане. Годы молчали, пока ваш супруг не начал поливать помоями родину мою, нашу армию», — возмущалась брюнетка на канале «Кеосаян daily».