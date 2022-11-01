. Отбелить белье в домашних условиях можно без дорогих стиральных порошков

Очень часто в процессе ношения одежда теряет свои цвета. Белые вещи не исключение — со временем они могут приобрести сероватый или желтоватый оттенок. И у всех домохозяек рано или поздно возникает вопрос — как отбелить белье, в том числе и нижнее белье.

Как отбелить белье без дорогостоящего средства

Ткани из льна и хлопка хорошо стираются с отбеливателями на основе хлора, например «Белизна», при температуре 60°С. Однако в стиральную машинку заливать такие средства нельзя.





Чтобы постирать белое белье, не деликатное, нужно разбавить 30-50 мл отбеливающей жидкости в 5 литрах воды, и замочить вещи в течение часа. После этого хорошо прополоскать, и загрузить в стиральную машинку, где постирать в режиме деликатная стирка» с температурой не выше 40°С.

С льняными и хлопчатобумажными тканями придется повозиться. Но если знать, как отбелить посеревшее белье и приспособиться, то все намного проще, чем кажется. Сначала одежду нужно в чистой воде довести до кипения, затем положить в раствор и оставить на сутки.

Состав раствора:

50 г. хозяйственного наструганного мыла,

2 ст.л. нашатырного спирта,

3 ст.л. скипидара.

Такое белье легко отстирается и вручную, но потом его нужно прокипятить повторно со щелочью и содой. Окончательно сполоснув, вывесить на свежем воздухе. Одежду долго потом не нужно будет отбеливать, а стирать будет достаточно в обычном режиме.

Как отбелить деликатное белье

Многие женщины хотят узнать секрет, как сохранить яркую белизну нижнего белья. Использование покупных отбеливающих средств не всегда дает нужный результат. А народные способы могут даже испортить вещи. Но как отбелить нижнее белье в домашних условиях правильно? Ведь часто детали нижнего белья изготавливают из деликатных и тонких тканей, которые нуждаются в особенном уходе. Несколько советов, которые помогут вам сохранить белизну вашего комплекта:

Домохозяйки часто используют отбеливатели. Но помните, частое применение таких средств пагубно влияет на ткань. В результате изделие будет быстро изнашиваться. Некоторые отбеливающие средства могут оставить на ткани желтые пятна.

Хотите сохранить первоначальный цвет белья как можно дольше? Не стирайте его с цветными вещами. Даже в том случае, если они не линяют.

Выбирая специальное средство для отбеливания ткани, следует хорошо изучить состав. Так можно найти хорошее отбеливающее средство по выгодной цене.

При стирке белых вещей наши бабушки добавляли немного синьки в воду. Этот способ помогает справляться с желтыми разводами на ткани.

Хотите сохранить структуру ткани? Используйте во время каждой стирки в дополнение к отбеливателю кондиционер для белья.