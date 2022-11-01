. Овнам — каре, Близнецам — пикси: выбираем прически по гороскопу на год Кролика

Правильно подобранная прическа поможет задобрить символа 2023 года и притянуть удачу. Все знаки зодиака смогут найти свою изюминку и стать прекраснее в год Кролика.

Какую прическу выбрать в год Кролика Овну, Тельцу, Близнецу и Раку

Овен (21 марта — 19 апреля)

Женщинам этого знака подойдет стрижка боб каре или каре. Если Овны захотят сменить цвет волос, то им подойдут плавные переходы теплых тонов, такие как рельефная техника либо меланж.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы хорошо будут смотреться с удлиненной стрижкой, имеющей мягкие срезы по форме. Краситься лучше в естественные тона — нюдовые или персиковые.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В следующем году свою актуальность не утратят короткие и средние пикси, поэтому Близнецы могут смело сделать себе такую стрижку. Им подойдут как жемчужные оттенки окрашивания, так и холодные. Кроме того, они могут попробовать рыжие и золотые цвета.

Какую прическу выбрать в год Кролика Ракам, Львам, Деве и Весам

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки будут хорошо смотреться со стрижкой боб каре. Те, кто не хотят менять свои прически, могут попробовать новое окрашивание. Им больше всего подойдут теплые тона.

Лев (23 июля — 22 августа)

Женщинам этого знака подойдут каскадные стрижки и объемное боб каре. Что касается окрашивания, то Львы могут отдавать предпочтение рыжим тонам, золотым и медным. Кроме того, им подойдет техника шатуш или меланж с плавными переходами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На Девах хорошо будут смотреться крупные локоны. Тем, кто решится изменить цвет своих волос, стоит обратить внимание на натуральные однородные оттенки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам подойдут короткие стрижки. Что касается окрашивания, то им лучше всего использовать натуральные и пепельные тона. Дополнить образ можно светлыми прядями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщины этого знака не любят проводить эксперименты со своим образом, поэтому они могут остановиться на прямом каре с челкой. Для окрашивания подойдут оттенки темного шоколада.

Какую прическу выбрать в год Кролика Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы будут интересно выглядеть с кудрявыми и вьющимися волосами, которые легко укладывать. Тем, кто решится пойти на окрашивание, стоит отдать предпочтение светлым тонам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Людям этого знака стоит выбирать тона, которые ближе всего подходят к родному цвету волос. Что касается выбора стрижки, им подойдет любая, которую легко будет укладывать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Представители этого знака являются экстраординарными натурами. Они любят проводить над своим образом разные эксперименты. Это касается не только выбора стрижки, но и цвета окрашивания волос. Поэтому им можно смело принимать неординарные решения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы хорошо будут смотреться с крупными локонами и большой челкой. Им стоит обратить внимание на градиентное окрашивание. Выбирать им нужно только теплые оттенки, которые подчеркнут их романтический образ.