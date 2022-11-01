. Пелоси оценила состояние мужа после нападения

Вадим Карасев

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что ее муж Пол идет на поправку

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси оценила состояние своего мужа Пола после нападения. Заявление опубликовано на сайте политика.

По словам Пелоси, ее супруг, ставший жертвой нападения в их доме в Калифорнии, идет на поправку, и поблагодарила общественность за поддержку.

«После ужасного нападения на Пола, случившегося рано утром в пятницу, нас завалили тысячами сообщений, содержавших беспокойство, молитвы и теплые пожелания. Мы очень благодарны», — отметила она.

Пелоси также подчеркнула, что ее муж «неуклонно движется к выздоровлению», которое займет «долгое время».

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. Пол Пелоси получил при нападении травмы головы, которые потребовали хирургического вмешательства.

Подозреваемому вменяется попытка убийства и жестокое обращение с пожилыми людьми. Его личность установлена, это 42-летний Дэвид Депепи. Телеканал СNN сообщил, что злоумышленник является фанатом теории заговора.