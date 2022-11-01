. Петербуржцы получили скидку в 50% на штраф за парковку во дворах

Автовладельцы в Санкт-Петербурге получили 50-процентную скидку на штраф за незаконную парковку во дворах, эта льгота будет действовать только на протяжении 20 дней с момента назначения наказания. Об этом сообщают «Невские новости».

Эта мера начала действовать с 1 ноября. В пресс-службе Смольного уточнили, что проверить наличие штрафов граждане смогут на сайте Государственной административно-технической инспекции. «Кроме того, постановление направляется автовладельцу по почте заказным почтовым отправлением или в форме электронного документа через Единый портал «Госуслуги» в течение трех дней со дня его вынесения», — сообщили там.

Согласно данным региональных властей, за 2022 год по состоянию на 1 ноября было вынесено свыше 17 тысяч постановлений о соответствующих административных правонарушениях. Сумма штрафов по ним составила 188 миллионов рублей.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета», в Адмиралтейском районе Петербурга начала работать платная парковка — она расширилась на всю его территорию от Английской набережной и реки Пряжки до Обводного канала.

Ранее стало известно, что все парковочные места в Кубани стали бесплатными для электромобилей. Такое решение приняли депутаты местного парламента. По их мнению, актуальной такой меры обоснована проведением госполитики в сфере развития использования такого вида транспортных средств.