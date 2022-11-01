. Певица пожаловалась, что ее бросил Тимур Батрутдинов
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Певица пожаловалась, что ее бросил Тимур Батрутдинов

Певица пожаловалась, что ее бросил Тимур Батрутдинов
Артист Тимур Батрутдинов продолжает крутить романы. Ая не раз намекала в эфире, что ее связывают отношения с Тимуром. 52-летняя вокалистка группы «Город 312» Ая стала победительницей шоу «Аватар» в образе Дюймовочки. Во время своих выступлений она не раз намекала на особенную связь с одним из членов жюри Тимуром Батрутдиновым. Например, добавила имя шоумена в слова песни «Ты бросил меня», после чего комик голову сломал, кто из его бывших перед ним может выступать.
Оказалось, что отношения между артистами на самом деле существуют, но их связывают теплые дружеские чувства. Увы, но в последнее время звезды почти перестали общаться из-за навалившихся дел, что и пыталась донести до Тимура Батрутдинова Ая. «Я говорила правду: о том, что у нас с ним было, что он бросил меня. Дело в том, что в последнее время мы перестали общаться, даже поздравлять друг друга с праздниками перестали. (…) Мы не ругались, просто заботы поглотили, у каждого были свои дела… а это неправильно!» — сказала певица «СтарХиту».
# Шоу-бизнес Батрутдинов Тимур
По материалам: z-aya

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