. Почему зависимость от чужого мнения лишает удачи

Вадим Карасев

Наверняка вы много раз слышали совет о том, что нельзя всегда полагаться на чужое мнение. Это действительно так, но на этот раз мы прольем свет на то, почему зависимость от мнения окружающих может быть крайне опасной.

Если вы хотите достичь счастья, то вам придется обзавестись привычками, привлекающими благо. К сожалению, они могут оказать бесполезными, если вы не живете своей жизнью, а поступаете так, как вам говорят поступать другие.

Люди не всегда правы

Когда вы слушаете чужое мнение, вы должно помнить о том, что это рулетка. Человек не может быть прав в ста процентах случаев. Если ваш советчик в лице лучшего друга или родственника был прав в ста случаях из ста, то не исключено, что в сто первый раз он ошибется.

Вы лишаетесь желания думать

Если все время слушать чужие советы, ваше желание и умение думать атрофируется. Чем чаще мы безрассудно следуем за чужими советами и рекомендациями, тем хуже нам приходится в будущем. Человек, который взял за привычку следовать чужому мнению, лишается уверенности в себе, а также лишается веры в то, что он может сам управлять своей жизнью. Это крайне опасно.

Вы лишаетесь чувства ответственности

Очень легко и просто переложить ответственность за ошибки на тех, чьи советы мы случаем. Если у вас есть желание найти виноватого в том, что что-то у вас не получается в жизни, то ни в коем случае не следуйте его советам. Это лишит вас друзей. Большинство безответственных людей именно так и поступает — ждет, пока им не поступит какой-то рекомендации, а затем поступает так, как им сказали, не думая о последствиях. Старайтесь всегда поступать так, как считаете нужным, принимая во внимание мнение окружающих, но не превращая это мнение в истину в последней инстанции.

Вы наполняетесь сожалениями

Послушали друга, разорвав отношения со второй половинкой, но потом пожалели. Послушали родителей и выбрали не тот ВУЗ, который хотели — пустили свою жизнь по иному пути. Есть одно небольшое утешение во всем этом. Судьба все равно постарается сделать так, чтобы вы стали тем, кем хотели или тем, кем вам суждено стать. Просто на своем пути к мечте вам будет гораздо сложнее найти то, что поможет обрести успех. Не поступайте так, как вам говорят — не обдуманно, спонтанно и слепо. Вы можете пожалеть о своих решениях, поэтому лучше ошибиться самому, чтобы потом не обвинять самих себя в глупости и недальновидности.

Вы теряете веру в себя

Когда вы принимаете чужое мнение за истину, вы неминуемо теряете веру в себя. Речь идет о тех ситуациях, когда люди начинают вас критиковать. Тот, для кого чужое мнение выше своего собственного, может оказаться в крайне неприятной ситуации, когда чужие неприятные слова бьют очень больно по самолюбию. Помните о том, что люди часто ошибаются, потому что не знают вас и не могут поставить себя на ваше место. Если кто-то говорит вас, что вы неудачник или не заслуживаете счастья, лишены красоты или ума, это всего лишь его субъективное мнение. Это приводит к тому, что вы теряете веру в себе, а ваша самооценка устремляется вниз, прямиком к самому дну.