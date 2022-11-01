. Подтвержден релиз экшена GRIME на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
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Подтвержден релиз экшена GRIME на приставках Xbox One и Xbox Series X | S

Подтвержден релиз экшена GRIME на приставках Xbox One и Xbox Series X | S


Издательство Akupara Games и разработчики из студии Clover Bite сообщили, что планируют выпустить игру GRIME на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playtation 5 и PC. Дата выхода игры пока не заявлено, но известно, что в релиз на консолях проект выйдет с бесплатным дополнением GRIME: Colors of Rot.

GRIME — ролевой экшен, который вышел в 2021 году на PC и в Stadia. Проект хорошо был встречен игроками — у него сейчас более 2,500 отзывов в Steam и «Очень положительная» оценка. В игре необычный визуальный стиль, сложные боссы, «живое» оружие, множество уникальных навыков и интересная история.

Дополнение GRIME: Colors of Rot добавляет в игру еще больше контента: способности, оружие, новые враги и совершенно новая область.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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