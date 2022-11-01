. Пользователи Твиттера рассказывают смешные и стыдные истории, которые произошли с ними в общественных местах
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Пользователи Твиттера рассказывают смешные и стыдные истории, которые произошли с ними в общественных местах

Пользователи Твиттера рассказывают смешные и стыдные истории, которые произошли с ними в общественных местах

Есть ли у вас в запасе неловкие истории, от которых и стыдно, и смешно? Вот у пользователей Твиттера они точно найдутся. Девушка с ником «парашутик» рассказала свою, вызвав обсуждение у других пользователей. Некоторые из них поделились и своими неловкими ситуациями, которые возникли в общественных местах. Рекомендуем!

Пользовательница Твиттера рассказала забавную и стыдную историю, которая однажды произошла с ней в метро

Какова развязка? Устроил ли мужчина скандал или подошёл к ситуации с юмором? Ответ есть!

А вот как отреагировал хозяин лепёшки

Мнение пользователей разделились: одних эта история развеселила, другие же посчитали поступок девушки крайне бестактным и не одобрили его. Но главное, что всё закончилось хорошо, и сам мужчина смог посмеяться над этой ситуацией, не обиделся и не отнёсся к ней серьёзно.

Пользователи делились своими историями на тему

Минутка доброты

Неловко вышло

«Главное, что мы поели»


Говорящий взгляд

Коварство коллеги

Ох уж эти прощальные попойки

Улыбайтесь, господа!

Что это было?

Новый способ познакомиться

Обидно

И напоследок добрая история про еду

А здесь мы рассказывали о том, как пользователи Твиттера выяснили, как выглядят «лица» насекомых.

# Интересное
По материалам: twizz

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