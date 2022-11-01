. Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме

Владельцам частного дома можно хранить корнеплод зимой в погребе или подвале в ящиках с песком, опилками, землей. В квартире — в холодильнике, морозилке. Конечно же, самый универсальный способ — это консервация и/или маринование. Рассмотрим каждый вариант хранения по отдельности.

Чем полезен хрен для организма

Чем полезен хрен для организма? Ответить на этот вопрос не так уж и сложно. Достаточно внимательно рассмотреть состав данного продукта. Прежде всего стоит выделить большое содержание в приправе витаминов группы В, витаминов С и Е, фолиевой кислоты, клетчатки, фитонцидов и эфирных масел. Помимо этого, в составе хрена полно микроэлементов: это мышьяк, медь, марганец, железо, фосфор, натрий, магний, кальций, калий, а также аминокислоты, сахар, лизоцим – бактерицидное вещество, на основе белка.





Стоит отметить, что в этой пряности витамина С примерно в 5 раз больше, чем в лимонах или же в апельсинах. Хрен не уступает в этом плане даже черной смородине. В листьях данного растения также обнаружено множество полезных компонентов. Среди них стоит выделить аллиловое горчичное масло, аскорбиновую кислоту и такой фермент, как мирозин.

Варианты хранения хрена на зиму

Хрен представляет собой травянистое многолетнее растение, которое относится к семейству капустных. У него мясистый и мощный корень. Стебель растения разветвленный на вершине и прямостоячий, бороздчатый, полый. Хрен может расти высотой до 1,2 метра. При этом прикорневые листья удлиненно-овальные, крупные, по краю пильчатые, с сердцевидным основанием. Цветы собраны в мельчайшие соцветия и располагаются целыми кистями. Зацветает хрен обычно в июне или же в мае. Однако основные полезные свойства хрена для организма человека сосредоточены именно в корне.

Хрен можно хранить разными способами: в свежем, замороженном или сушеном виде. Первый способ предпочтительнее, ведь в корне сохраняется максимум полезных свойств.

Хранение свежего хрена

Лучше всего сохранять хрен на зиму в свежем виде. В квартире корни можно хранить уложенными в песок на застекленном балконе. Также можно использовать подстилку из торфа. Разложенные в емкости корни присыпают торфом. Этот материал имеет антисептические свойства, позволяющие защитить корнеплод от гнили.

Подходящая температура 0…+3 градуса Цельсия, влажность должна быть 80-90%. Свежий хрен долго хранится только в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение в холодильнике

В холодильнике хрен можно хранить в течение 3 месяцев. Для этого корешки нужно почистить, уложить в герметичные пакеты и разместить на нижней полке. Неочищенный хрен хранится 4 недели.

Хранение в морозильной камере

В морозилке хрен также сохраняет свои качества. По словам домохозяек, после заморозки запах хрена даже усиливается. Для замораживания корни режут на части по 2–3 см, кусочки засыпают в контейнеры для заморозки и ставят в морозилку. Когда потребуется хрен, его измельчают не размораживая.

В протертом виде

Перед замораживанием хрен можно перемолоть с помощью блендера или в мясорубке. На терке тереть корень трудно: он будет щипать глаза. Чтобы избежать раздражения глаз, на выходное отверстие мясорубки желательно надеть целлофановый пакет. «Безопасней» всего переработать сырье в кухонном комбайне или блендером. Корни твердые, поэтому мощность устройства должна быть минимум 600-700 Вт.

В виде сухой специи

Сперва корень чистят, моют и снимают с него кожуру. После этого корень измельчают и сушат в духовке на небольшом огне. Хорошо просушенное сырье несложно перемолоть в кофемолке. Полученный порошок засыпают в стеклянную тару и ставят на хранение в прохладное место. Сухой порошок используют в качестве профилактики от плесени при консервации.