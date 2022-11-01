. Привлечь удачу и избежать трудностей: китайский календарь стрижек на ноябрь 2022 года
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Привлечь удачу и избежать трудностей: китайский календарь стрижек на ноябрь 2022 года

Привлечь удачу и избежать трудностей: китайский календарь стрижек на ноябрь 2022 года

Стрижка в благоприятные дни способна внести положительные изменения в жизнь человека. Эксперт Виталий Дяченко подготовил китайский календарь стрижек на ноябрь 2022 года. Важно следовать его рекомендациям и стричься в светлое время суток, чтобы избежать возможных жизненных трудностей и привлечь к себе желаемое.

Китайский календарь стрижек на ноябрь 2022

  • 1 ноября — энергия дня благоприятствует гармоничному развитию и росту, особенно для представителей знаков Лошади, Свиньи, Крысы и Змеи. Воздержаться от стрижки следует рожденным в годы Обезьяны и Петуха.
  • 2 ноября — возможны обострения хронических заболеваний, отложить стрижку нужно рожденным в годы Козы, Змеи, Лошади.
  • 3 ноября — будет процветать положительная энергия, удачной будет стрижка для знаков Обезьяны, Петуха, Тигра и Кролика. Воздержаться от манипуляций с волосами следует Крысе, Быку и Дракону, а также представителям знаков Козы и Собаки.


  • 4 ноября — в этот день все будет выглядеть в истинном свете. Удачной будет стрижка для рожденных в годы Козы, Обезьяны, Дракона, Змеи, Лошади. Воздержаться от стрижки следует Кролику и Тигру.
  • 5 ноября — энергетически опасный день, возможно ухудшение здоровья. От стрижки стоит отказаться всем, вне зависимости от знака зодиака.
  • 6 ноября — стрижка в этот день способна улучшить качество жизни в будущем, особенно это касается рожденных в год Дракона. Воздержаться от манипуляций с волосами следует Змее и Свинье, а также Крысе и Кролику.
  • 7 ноября — обновление кончиков волос и новая стрижка способны положительно повлиять на материальные блага людей, рожденных в годы Тигра, Собаки и Кролика. Избегать стрижки нужно представителям знака Лошади.
  • 8 ноября — от стрижки нужно отказаться всем, так как в этот день будет лунное затмение.
  • 9 ноября — обострится напряжение в быту и на работе, поэтому нужно отказаться от стрижки людям, рожденным под знаками Быка, Тигра, Лошади и Змеи.
  • 10 ноября — в этот день обострится неуверенность, поэтому следует отказаться от стрижки Быкам, Драконам, а также рожденным в год Козы, Свиньи, Собаки и Петуха.


  • 11 ноября — возможны разного рода потери, стрижка в этот день не рекомендуется, особенно Тигру и Кролику.
  • 12 ноября — чтобы избавиться от всего плохого и ненужного, следует выполнить стрижку людям, рожденным в годы Собаки, Тигра, Кролика. Воздержаться от данной процедуры следует Свинье, Крысе, Козе, Обезьяне и Лошади.
  • 13 ноября — чтобы не столкнуться с финансовыми потерями, от стрижки нужно отказаться Козе, Обезьяне, Быку и Лошади.
  • 14 ноября — возможно ухудшение здоровья, манипуляции с волосами лучше отложить.
  • 15 ноября — обострение заболеваний, в том числе и хронических. Отказаться от стрижки следует в первую очередь Обезьяне и Петуху.
  • 16 ноября — стрижка положительно повлияет на финансовую сферу рожденных в годы Козы, Крысы, Свиньи, Обезьяны и Собаки. Воздержаться от нее следует Змее и Лошади.
  • 17 ноября— энергия дня может негативно сказаться на здоровье, поэтому стрижку следует отложить рожденным в годы Быка, Обезьяны, Собаки, а также Дракона, Змеи и Козы.
  • 18 ноября — под воздействием плохого настроения стрижка может быть неудачной. Поэтому ее следует отложить Крысе, Тигру и Кролику.


  • 19 ноября — благоприятный день для любых изменений во внешности, особенно для тех, кто родился в годы Быка, Тигра и Кролика. Отказаться от данной процедуры следует Петуху, Собаке, Крысе и Дракону.
  • 20 ноября — стрижка принесет счастье представителям знаков Бык, Кролик, Змея, Лошадь и Дракон. При этом не рекомендуется выполнять процедуру Тигру, Собаке и Свинье.
  • 21 ноября — отмечается высокое эмоциональное напряжение, от стрижки лучше отказаться.
  • 22 ноября — возможно ухудшение настроения, поэтому Петуху, Тигру и Обезьяне от стрижки лучше отказаться.
  • 23 ноября — энергетически опасный день. Отменить поход к мастеру следует Кролику и Змее, но в первую очередь Лошади.
  • 24 ноября — энергия дня может негативно сказаться на выборе стрижки, поэтому от нее следует отказаться Быку, Дракону и рожденным в год Козы и Собаки.
  • 25 ноября — отмечается эмоциональное напряжение, стрижка в этом случае противопоказана Обезьяне, Тигру и Кролику.
  • 26 ноября — стрижка благоприятно отразится на финансовом положении Быка и Тигра. Воздержаться от процедуры следует Крысе и Свинье.


  • 27 ноября — стрижка в этот день позволит сделать волосы крепче, а здоровье сильнее. Показана рожденным в год Дракона.
  • 28 ноября — обновление прически поможет привлечь к себе удачу. Выполнять ее показано особенно рожденным в годы Крысы и Собаки. Лошади стоит отказаться от процедуры.
  • 29 ноября — стрижка в этот день может негативно отразиться на финансах. Отказаться от процедуры в первую очередь следует рожденным в годы Обезьяны и Петуха.
  • 30 ноября — чтобы стрижка не стала причиной неудач, от нее стоит оказаться рожденным в годы Змеи, Лошади и Козы.

Источник НВ Лайф

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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