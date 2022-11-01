. Привлечь удачу и избежать трудностей: китайский календарь стрижек на ноябрь 2022 года

Стрижка в благоприятные дни способна внести положительные изменения в жизнь человека. Эксперт Виталий Дяченко подготовил китайский календарь стрижек на ноябрь 2022 года. Важно следовать его рекомендациям и стричься в светлое время суток, чтобы избежать возможных жизненных трудностей и привлечь к себе желаемое.

Китайский календарь стрижек на ноябрь 2022

1 ноября — энергия дня благоприятствует гармоничному развитию и росту, особенно для представителей знаков Лошади, Свиньи, Крысы и Змеи. Воздержаться от стрижки следует рожденным в годы Обезьяны и Петуха.

2 ноября — возможны обострения хронических заболеваний, отложить стрижку нужно рожденным в годы Козы, Змеи, Лошади.

3 ноября — будет процветать положительная энергия, удачной будет стрижка для знаков Обезьяны, Петуха, Тигра и Кролика. Воздержаться от манипуляций с волосами следует Крысе, Быку и Дракону, а также представителям знаков Козы и Собаки.





4 ноября — в этот день все будет выглядеть в истинном свете. Удачной будет стрижка для рожденных в годы Козы, Обезьяны, Дракона, Змеи, Лошади. Воздержаться от стрижки следует Кролику и Тигру.

5 ноября — энергетически опасный день, возможно ухудшение здоровья. От стрижки стоит отказаться всем, вне зависимости от знака зодиака.

6 ноября — стрижка в этот день способна улучшить качество жизни в будущем, особенно это касается рожденных в год Дракона. Воздержаться от манипуляций с волосами следует Змее и Свинье, а также Крысе и Кролику.

7 ноября — обновление кончиков волос и новая стрижка способны положительно повлиять на материальные блага людей, рожденных в годы Тигра, Собаки и Кролика. Избегать стрижки нужно представителям знака Лошади.

8 ноября — от стрижки нужно отказаться всем, так как в этот день будет лунное затмение.

9 ноября — обострится напряжение в быту и на работе, поэтому нужно отказаться от стрижки людям, рожденным под знаками Быка, Тигра, Лошади и Змеи.

10 ноября — в этот день обострится неуверенность, поэтому следует отказаться от стрижки Быкам, Драконам, а также рожденным в год Козы, Свиньи, Собаки и Петуха.





11 ноября — возможны разного рода потери, стрижка в этот день не рекомендуется, особенно Тигру и Кролику.

12 ноября — чтобы избавиться от всего плохого и ненужного, следует выполнить стрижку людям, рожденным в годы Собаки, Тигра, Кролика. Воздержаться от данной процедуры следует Свинье, Крысе, Козе, Обезьяне и Лошади.

13 ноября — чтобы не столкнуться с финансовыми потерями, от стрижки нужно отказаться Козе, Обезьяне, Быку и Лошади.

14 ноября — возможно ухудшение здоровья, манипуляции с волосами лучше отложить.

15 ноября — обострение заболеваний, в том числе и хронических. Отказаться от стрижки следует в первую очередь Обезьяне и Петуху.

16 ноября — стрижка положительно повлияет на финансовую сферу рожденных в годы Козы, Крысы, Свиньи, Обезьяны и Собаки. Воздержаться от нее следует Змее и Лошади.

17 ноября— энергия дня может негативно сказаться на здоровье, поэтому стрижку следует отложить рожденным в годы Быка, Обезьяны, Собаки, а также Дракона, Змеи и Козы.

18 ноября — под воздействием плохого настроения стрижка может быть неудачной. Поэтому ее следует отложить Крысе, Тигру и Кролику.





19 ноября — благоприятный день для любых изменений во внешности, особенно для тех, кто родился в годы Быка, Тигра и Кролика. Отказаться от данной процедуры следует Петуху, Собаке, Крысе и Дракону.

20 ноября — стрижка принесет счастье представителям знаков Бык, Кролик, Змея, Лошадь и Дракон. При этом не рекомендуется выполнять процедуру Тигру, Собаке и Свинье.

21 ноября — отмечается высокое эмоциональное напряжение, от стрижки лучше отказаться.

22 ноября — возможно ухудшение настроения, поэтому Петуху, Тигру и Обезьяне от стрижки лучше отказаться.

23 ноября — энергетически опасный день. Отменить поход к мастеру следует Кролику и Змее, но в первую очередь Лошади.

24 ноября — энергия дня может негативно сказаться на выборе стрижки, поэтому от нее следует отказаться Быку, Дракону и рожденным в год Козы и Собаки.

25 ноября — отмечается эмоциональное напряжение, стрижка в этом случае противопоказана Обезьяне, Тигру и Кролику.

26 ноября — стрижка благоприятно отразится на финансовом положении Быка и Тигра. Воздержаться от процедуры следует Крысе и Свинье.





27 ноября — стрижка в этот день позволит сделать волосы крепче, а здоровье сильнее. Показана рожденным в год Дракона.

28 ноября — обновление прически поможет привлечь к себе удачу. Выполнять ее показано особенно рожденным в годы Крысы и Собаки. Лошади стоит отказаться от процедуры.

29 ноября — стрижка в этот день может негативно отразиться на финансах. Отказаться от процедуры в первую очередь следует рожденным в годы Обезьяны и Петуха.

30 ноября — чтобы стрижка не стала причиной неудач, от нее стоит оказаться рожденным в годы Змеи, Лошади и Козы.

Источник НВ Лайф