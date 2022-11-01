. Прохоренко и Безверхова начали встречаться

Вадим Карасев

Клавдия Безверхова часто говорила о парне за пределами Поляны, однако этап ухаживаний подошёл к концу, поэтому девушка решила вернуться в эфиры и попытаться создать крепкую пару с Евгением Прохоренко. В итоге они начали встречаться и больше не желают посещать друг друга через забор. Однако на проекте отсутствуют свободные комнаты. Может, теперь Безверхова решит поселиться у него, раз уж она согласна переночевать вместе и посмотреть фильм.Женя Прохоренко ранее хотел завести отношения с Катей Гордеевой, однако та попросту не умеет вступать мужчинам и старается прогнуть их под себя. Естественно, более податливая Клавдия ему больше понравилась. К слову, самой девушке изначально больше был симпатичен другой брат-близнец — Артём. Было время, когда Клава из-за него чуть не ушла с проекта, но всё обошлось и теперь он строит отношения с Марией Сайловой.Прохоренко уверен, что с Клавой ему будет проще, чем с Катей. Интересно, как быстро он поймёт, что серьёзно ошибся?