. Пушилин призвал бойцов батальона "Сомали" регистрироваться на конкурс "Лидеры возрождения"

Вадим Карасев

Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с бойцами батальона "Сомали" и призвал их регистрироваться на конкурс "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика".

На встрече с бойцами Пушилин вручил Звезду Героя Донецкой Народной Республики замкомандира в/ч 08828 Андрею Николюку и командиру взвода этой части Николаю Губченко. Еще девять бойцов "Сомали" получили другие награды Республики: "За отвагу", "Георгиевский крест", орден Республики.

После церемонии награждения Пушилин рассказал бойцам о кадровом конкурсе "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика", регистрация на который сейчас идет в ДНР и завершится 3 ноября. Он призвал их регистрироваться на конкурс, чтобы проявить свои лидерские качества и после победы восстанавливать мирную жизнь и развивать республику.