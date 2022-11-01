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Путин предложил подождать «доброй воли» Украины для переговоров

Путин предложил подождать «доброй воли» Украины для переговоровПрезидент Путин предложил подождать «доброй воли» Украины для продолжения переговоров

Президент России Владимир Путин предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну мы подождем», — сказал он.

Глава государства отметил, что на Украине пока нет желания говорить с Россией. При этом Путин напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит».

Президент подчеркнул, что для достижения договоренностей нужно «сесть за стол переговоров и договариваться». «Вот мы с ними в Стамбуле договорились — они взяли, потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить», — обрисовал ситуацию Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что президент страны Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине. «Мы всегда готовы выслушать, какие предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — пояснил министр.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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