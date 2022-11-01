. Путин призвал детально расследовать атаки Киева на корабли в Севастополе
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Путин призвал детально расследовать атаки Киева на корабли в Севастополе

Путин призвал детально расследовать атаки Киева на корабли в СевастополеПутин заявил о необходимости детального расследования атак Киева на корабли в Севастополе

Атаки Киева на корабли Черноморского флота в Севастополе необходимо детально расследовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова приводится на сайте Кремля.

Там уточняется глава государства информировал турецкого лидера о причинах приостановки зерновой сделки.

«Подчеркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование упомянутого маршрута», — говорится в сообщении.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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