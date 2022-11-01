. Размер доплат к пенсиям летчиков и шахтеров увеличат
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Размер доплат к пенсиям летчиков и шахтеров увеличат

Размер доплат к пенсиям летчиков и шахтеров увеличат

Соцобеспечение таких пенсионеров пересматривают четыре раза в год, в том числе с 1 ноября. Такие нормы установлены в федеральных законах № 155-ФЗ от 27 ноября 2001 года (для летчиков) и № 84-ФЗ от 10 мая 2010 года (для шахтеров).

Право на доплату к пенсии имеют члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, у которых есть необходимая выслуга лет. Для мужчин это 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет. Этот срок может быть снижен на пять лет, если сотрудник ушел с должности по состоянию здоровья.

Также право на доплату имеют и некоторые категории работников угольной промышленности. Это, в том числе, бывшие шахтеры и работники горноспасательных частей.


Размер доплаты считают по особой формуле. Выплату назначают, возобновляют и пересчитывают четыре раза в год: с 1 мая, 1 августа, 1 ноября и 1 февраля. В ноябре рассматривают обращения, поступившие с 1 июля по 30 сентября.

По данным Пенсионного фонда, отраслевую доплату к пенсии получают около 50 тысяч летчиков и около 35 тысяч шахтеров. Ее размер составляет в среднем 21,2 тысячи рублей и 5 тысяч рублей соответственно.


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По материалам: pnp.ru

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