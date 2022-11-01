. Регина Тодоренко в шоке, что ее сняли в туалете

Ведущая Регина Тодоренко рассказала об ужасной ситуации. Телезвезда доказывает, что запретных тем для нее не существует. Регина Тодоренко продолжает удивлять своим контентом. На этот раз телеведущая рассказала про свой поход в туалет. Сидящая на унитазе звезда оконфузилась.«Сижу я в дамской комнате, тут дверь распахивает настежь один очень известный человек. Я пытаюсь приподняться и одеться, но фотограф начинает делать снимки всего происходящего. Чувствую себя беспомощной», — написала звезда. Требуя остановить съемку, Тодоренко услышала в ответ: «Все исходники вы можете забрать через суд либо за отдельную плату у моего менеджера». А потом проснулась. Оказалось, такой сон приснился. Но настроение у теледивы было испорчено по-настоящему.