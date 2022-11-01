. Роза Сябитова раскрыла тайну Ларисы Гузеевой
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Роза Сябитова раскрыла тайну Ларисы Гузеевой

Роза Сябитова раскрыла тайну Ларисы Гузеевой
Ведущая Роза Сябитова рассекретила тайны шоу «Давай поженимся!» Программу «Давай поженимся!» убрали из эфира Первого канала после начала спецоперации. Пока шоу стоит на паузе, Роза решила рассказать интересные факты о нем. По словам телесвахи, мало кто знает, чем занимаются ведущие и герои за кадром, в кадре, и после съемки. «Все эти годы я делю гримерку с разными соведущими программы: с Василисой Володиной, Лидией Арефьевой, Тамарой Глоба. У Ларисы Гузеевой всегда индивидуальная гримерка», — отметила Сябитова. Роза сообщила, что чаще остальных соведущих участвует в конкурсах. Она также посетовала, что за весь период съемок у нее износились 11 пар дорогой обуви. «Это при том, что в студии я хожу в домашних тапочках. Кстати, домашние тапочки изнашиваются меньше. Чаще всего на сцену выбегаю я. Танцую, пою, делаю акробатические номера, помогаю женихам и невестам выполнять сюрпризы. Кстати! Все колдуны, шаманы, ясновидящие свои «эксперименты» проводили на мне», — рассказала телезвезда.
Сябитова призналась, что они с коллегами находились на съемках сутками, но не уставали друг от друга. Роза заверила, что корпоративы всегда проходят весело и интересно. «А душа компании всегда Лариса Гузеева», — подчеркнула уроженка Москвы. Роза заверила, что все участники передачи (женихи, невесты, сваты) – обычные люди. Они действуют без заученного сценария. Однако в программе есть план, которого всем нужно придерживаться. «Сценарий — это план, кто за кем идет, и какие основные вопросы надо задать героям. Всё остальное — живой экспромт. Бывало, что герои уходили в несознанку. Тогда мы с Ларисой использовали свои фишки, чтобы разговорить героев. Всегда срабатывало!» — разоткровенничалась Сябитова. Поклонники телезвезды поинтересовались, будет ли возвращение передачи. «Я уверена, что будет. Давайте наберемся терпения и подождем. А предложение стать ведущей других проектов я получаю. Пока думаю», — ответила экс-участница шоу «Звезды в Африке».
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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