. Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и его друзей
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Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и его друзей

Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и его друзей
Певец Сергей Лазарев поделился кадрами со дня рождения сына Никиты, который появился на свет в один день со своей бабушкой. Сергей Лазарев уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. У него один из самых сильных фан-клубов в стране. Он успел завоевать большое количество наград. Долгое время артист встречался с Лерой Кудрявцевой, но свадьбы они не сыграли. А потом у звезды появились дети. Суррогатная мать подарила ему сына Никиту, а потом и дочку Анну. Обычно Лазарев тщательно скрывает личную жизнь. О рождении сына он рассказал, когда мальчику уже было четыре года. А вот дочку певец скрывал только год. Теперь он уже с радостью публикует фото с наследниками, которых ему помогает растить мама.
На этот раз Сергей устроил праздник для сына, которому исполнилось восемь лет. Певец организовал вечеринку в стиле супергероев. Мальчика поздравляли аниматоры в костюмах роботов-трансформеров и герои фильмов Marvel. Именинник был в черном костюме и рубашке. Он позвал на праздник своих друзей и одноклассников.
Примечательно, что на празднике Сергей повеселился с компанией детей. На вечеринке была и его дочка Анна. Малышка облачилась в атласное платье с рюшами и цветочным принтом. Певец запечатлелся с ней на фото.
«Выросла», — отметил он. Кульминацией праздника был большой торт в тематику вечеринки. Примечательно, что Никита сам задул свечки.
«Отпраздновали День Рождения Никиты! Уже 8 лет! Сынок, как ты быстро растешь. Хочу выразить огромную благодарность парку. С первой и до последней минуты было все на высшем уровне! Никита счастлив, его школьные друзья повеселились от души! Семья тоже в восторге!» — написал артист.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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