. Ситуации, когда мы видим в обычных предметах то, чего на самом деле нет (19 фото)

Вадим Карасев

Парейдолия - забавная штука. Порой наш мозг начинает шалить и мы начинаем видеть в обычных предметах то, чего на самом деле нет. Например, лица и прочие странные картины. Авторы этих снимков как раз стали свидетелями таких необычных зрительных иллюзий. Давайте поглядим.Это жареное яйцо, похожее на курицуНа облупившейся двери появился Эдгар Аллан ПоЯдро семени лотоса злитсяУлыбка грилляМой папа видел эту покрытую мхом корягу, которая похожа на выдруТоматное деревоСкрепка из Microsoft Word сменила профессиюЖуткое лицо дамплингаЭто просто носокЕщё один остров ПасхиПотерянное лицо потерянной сумкиПадре Пио появился в моем карри прошлой ночью и назвал точную дату конца светаМой кот, спящий вниз головой, выглядит как рассерженный кроликДружелюбный щенок в моём пивеЭтот столик в ресторане смотрит на васЭто облако похоже на жест «большой палец вверх»Кожура тыквы выглядит так, будто это изображение в низком качествеЭто что, плюшевый мишка?В моей подставке замурована неприкаянная душа