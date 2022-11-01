Ситуации, когда мы видим в обычных предметах то, чего на самом деле нет (19 фото)
Сегодня, 14:45 Вадим Карасев
Парейдолия - забавная штука. Порой наш мозг начинает шалить и мы начинаем видеть в обычных предметах то, чего на самом деле нет. Например, лица и прочие странные картины. Авторы этих снимков как раз стали свидетелями таких необычных зрительных иллюзий. Давайте поглядим.
Это жареное яйцо, похожее на курицу
На облупившейся двери появился Эдгар Аллан По
Ядро семени лотоса злится
Улыбка грилля
Мой папа видел эту покрытую мхом корягу, которая похожа на выдру
Томатное дерево
Скрепка из Microsoft Word сменила профессию
Жуткое лицо дамплинга
Это просто носок
Ещё один остров Пасхи
Потерянное лицо потерянной сумки
Падре Пио появился в моем карри прошлой ночью и назвал точную дату конца света
Мой кот, спящий вниз головой, выглядит как рассерженный кролик
Дружелюбный щенок в моём пиве
Этот столик в ресторане смотрит на вас
Это облако похоже на жест «большой палец вверх»
Кожура тыквы выглядит так, будто это изображение в низком качестве
Это что, плюшевый мишка?
В моей подставке замурована неприкаянная душа
Это жареное яйцо, похожее на курицу
На облупившейся двери появился Эдгар Аллан По
Ядро семени лотоса злится
Улыбка грилля
Мой папа видел эту покрытую мхом корягу, которая похожа на выдру
Томатное дерево
Скрепка из Microsoft Word сменила профессию
Жуткое лицо дамплинга
Это просто носок
Ещё один остров Пасхи
Потерянное лицо потерянной сумки
Падре Пио появился в моем карри прошлой ночью и назвал точную дату конца света
Мой кот, спящий вниз головой, выглядит как рассерженный кролик
Дружелюбный щенок в моём пиве
Этот столик в ресторане смотрит на вас
Это облако похоже на жест «большой палец вверх»
Кожура тыквы выглядит так, будто это изображение в низком качестве
Это что, плюшевый мишка?
В моей подставке замурована неприкаянная душа
По материалам: триникси