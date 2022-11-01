Сооснователь Twitter сохранил свою долю в компании
Сооснователь и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохранил долю в компании после ее приобретения американским миллиардером, основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В апреле Дорси поддержал покупку компании Маском. Он выразил сожаление о том, что Twitter, являясь публичной компанией, фактически принадлежал инвесторам и рекламодателям.
Ранее сообщалось, что Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения компании. «В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — уточняется в одном из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сам предприниматель подчеркнул, что это временное решение.