. Сооснователь Twitter сохранил свою долю в компании

Вадим Карасев

Сооснователь Twitter Джек Дорси сохранил долю в компании после ее приобретения Маском

Сооснователь и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохранил долю в компании после ее приобретения американским миллиардером, основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В апреле Дорси поддержал покупку компании Маском. Он выразил сожаление о том, что Twitter, являясь публичной компанией, фактически принадлежал инвесторам и рекламодателям.

Ранее сообщалось, что Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения компании. «В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — уточняется в одном из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сам предприниматель подчеркнул, что это временное решение.