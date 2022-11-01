. Стефания Маликова нашла себе нового мужчину
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Стефания Маликова нашла себе нового мужчину

Стефания Маликова нашла себе нового мужчину
Отец Стефании Маликовой рассказал о ее романе. Дмитрий Маликов раскрыл все секреты личной жизни своей дочери. В преддверии открытия в столице первого бутика Стефании звездный отец поделился с журналистами информацией, которую она ранее не афишировала. Для начала певец наконец рассказал о том, на чьи деньги его наследница запустила свой проект по пошиву и продаже модной одежды. По его словам, Стефания проявила самостоятельность. Она открыла бизнес на свои деньги, хотя отец готов поддерживать её начинание. Маликова очень радует, что дочь занимается тем, что делает её по-настоящему счастливой.
«Она сама, на свои деньги. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом»,— говорит Маликов «МК». Ещё артист неожиданно признался, что в обозримом будущем у него может появиться зять, ведь Стефания закрутила новый роман. Отношения пары развиваются стремительно. Дмитрий рассказал, что дочь уже представила ему своего избранника. Певец сказал, что знакомство с бойфрендом Стефании прошло «шикарно», а это значит, что он одобрил её выбор. Ранее Маликов говорил о том, что не хочет торопить дочку со свадьбой или рождением ребенка. Он уверен, что Стефания сама поймет, когда будет готова к этой ответственности. К тому же сам певец не рвется стать молодым дедушкой. Ему пока хватает забот, связанных с воспитанием 4-летнего сына Марка.
# Шоу-бизнес Маликова Стефания
По материалам: z-aya

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