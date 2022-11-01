. Таксист рассказал о методе обмана пьяных и богатых клиентов

Вадим Карасев

Тюменская полиция задержала 52-летнего таксиста, который обворовывал нетрезвых и прилично одетых пассажиров, передает "МВД Медиа".

Преступника вычислили после того, как сразу несколько тюменцев обратились в правоохранительные органы с заявлением о краже. Выяснилось, что все они ездили на одном такси.

Водитель признался в содеянном и раскрыл детали преступлений. Так, он специально поджидал возле кафе нетрезвых горожан, выбирая наиболее прилично одетых. Мужчина предлагал подвезти их до дома по объективно выгодному тарифу, а во время поездки включал печку на полную мощность и долго ездил по городу, ожидая, когда пассажир заснет. После поездки обеспеченные тюменцы обнаруживали пропажу драгоценностей и телефонов.

"Со слов подозреваемого, такая схема не сработала лишь с одним клиентом. Мужчина долгое время не засыпал, поэтому он предложил ему воды, в которую добавил сильнодействующее снотворное. Когда потерпевшие засыпали, таксист снимал с них драгоценности, забирал дорогостоящие гаджеты, затем будил и высаживал из машины на пустырях или в гаражных кооперативах", — сообщили в управлении МВД по Тюменской области.

Полиция установила причастность таксиста к четырем преступлениям, его заключили под стражу, возбудив уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Ущерб составил чуть менее 700 тыс. руб.

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