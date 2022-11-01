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Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства

Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданстваТиньков удалил пост в Instagram, в котором заявлял об отказе от российского гражданства

Бизнесмен и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков удалил пост в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в котором заявлял об отказе от российского гражданства.

Публикация отсутствует в аккаунте, при переходе по ссылке соцсеть также сообщает о ее недействительности или удалении. Комментариев об этом от Тинькова на данный момент нет.

Бизнесмен заявил об отказе от российского паспорта вечером 31 октября. Свое решение он объяснил несогласием с политикой российских властей. В частности, Тиньков осудил боевые действия на Украине. При этом он заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России.

В конце апреля основатель «Тинькофф Банка» продал свою 35-процентную долю в нем компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин. На момент продажи рыночная капитализация материнской компании банка TCS Group составляла 6,9 миллиарда долларов, то есть доля Тинькова оценивалась примерно 2,4 миллиарда долларов. Позже бизнесмен заявил, что ему пришлось продать ее «за копейки».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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