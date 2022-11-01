. У Аллы Пугачевой все отнимут, заявила Максакова
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У Аллы Пугачевой все отнимут, заявила Максакова

У Аллы Пугачевой все отнимут, заявила Максакова
Максакова считает, что певице Алле Пугачевой следует действовать решительней и не молчать. Недавно Алла Борисовна осудила российскую власть и перебралась в Израиль. Судя по поведению артистки, она не собирается возвращаться в родные края. Оперная певица Мария Максакова поддержала 73-летнюю артистку, но отметила при этом, что Пугачевой стоило бы быть более жесткой в своих высказываниях. «Я жду от нее более решительных шагов. Алла в свои звездные времена собирала большие стадионы, купалась во всенародной любви. У нее не было конкуренции. Алла являлась кумиром, идолом. Она до сих имеет колоссальное влияние. Считаю, что эта женщина могла бы сделать намного больше. Пугачева разорвала близкие отношения с российской властью. Сейчас она пытается продать свои активы, замок в деревне Грязь. Понимаю, что у нее эмоциональная привязанность ко всему этому. Я сама находилась в сложном положении, потому что у меня отбирала все моя семья, толкала к ошибочным решениям. К этому были подключены мои старшие дети-манкурты. Алла совершает ошибку дальнейшим молчанием», — считает 45-летняя Максакова.
Мария сейчас живет с младшим сыном на Украине. Она признается, что оставила свою недвижимость в России. Той же участи оперная певица, по всей видимости, желает и для Аллы Борисовны. «Ничего из имущества в РФ не стоит моих чувств, все остальное наживное. Все равно у Пугачевой отнимут ее замок. У нее могли бы открыться огромные горизонты для планирования», — отметила Максакова. Также певица уверена, мол, Примадонна с легкостью согласится приехать в Киев с концертом. А пока Алле Пугачевой не до выступлений. Певческую карьеру артистка завершила много лет назад и не собирается в ближайшем будущем возвращаться на большую сцену. «Вы все знаете, Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. Этот концерт был не предвиден мной совершенно. Но раз пригласили, я решила приехать. Но больше никуда! Теперь ждите. Если выступлю, то лет в 80. Ну вот, предположим, что у меня сегодня день рождения. И в этот день рождения скажите мне: «Аллочка, дольше живи», — говорила Пугачева, будучи в Минске три года назад.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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