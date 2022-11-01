. Улыбающегося Богомолова засняли на светском мероприятии после побега Собчак
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Улыбающегося Богомолова засняли на светском мероприятии после побега Собчак

Улыбающегося Богомолова засняли на светском мероприятии после побега Собчак

Новость о неожиданном побеге 40-летней Ксении Собчак из России шокировала многих ее соотечественников. Несмотря на произошедшее, ее супруг Константин Богомолов остался в России. При этом знаменитый режиссер продолжает посещать различные светские мероприятия.

Накануне Константина Богомолова засняли на премьере картины "Петрополис". Режиссер как ни в чем ни бывало позировал фотографам, улыбался и общался с коллегами.


У некоторых присутствовавших могло сложиться впечатление, будто Константин не особо горюет из-за не самого простого периода в его семье.

Богомолов заявился на мероприятие в кофте и обычной джинсовой куртке. При этом на его руке красовалось обручальное кольцо.

Супруг уехавшей из России Ксении Собчак перекинулся парой слов с Евгением Мироновым и занял свое место в зале.

Фото: Борис КУДРЯВОВ/Комсомольская правда
Богомолов стал свидетелем обыска в загородном доме Собчак

На минувшей неделе правоохранители пришли с обысками в загородный коттедж Собчак в Подмосковье.

Встретил их супруг журналистки Константин Богомолов. Сама Ксения в тот момент уже находилась не в России.

Богомолов опроверг появившиеся впоследствии слухи о том, что у него якобы "изъяли рабочую технику". 

"Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки. Ну совсем дураки. Дураки дурацкие", - написал режиссер в своем Telegram-канале.


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По материалам: uposters.ru

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