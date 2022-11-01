. Упакованную воду пересчитают
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Упакованную воду пересчитают

Упакованную воду пересчитают

Сведения об обороте и списании промаркированной воды нужно будет передавать в единую систему. Такую норму содержит Постановление Правительства от 31 мая 2021 года № 841.

С 1 ноября начинается новый этап внедрения системы маркировки упакованной воды. Все торгующие ей юридические лица будут обязаны передавать данные об обороте товара через систему электронного документооборота.

Маркировка — это процесс нанесения условных знаков на товар. Она нужна, чтобы идентифицировать товар и расшифровать его характеристики и свойства.


Цель маркировки — снижение оборота контрафактных товаров в стране. Сейчас такие правила уже действуют для табака, лекарств, обуви, товаров легкой промышленности, шуб, духов, шин и фотоаппаратов.


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По материалам: pnp.ru

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