. Упакованную воду пересчитают

Сведения об обороте и списании промаркированной воды нужно будет передавать в единую систему. Такую норму содержит Постановление Правительства от 31 мая 2021 года № 841.

С 1 ноября начинается новый этап внедрения системы маркировки упакованной воды. Все торгующие ей юридические лица будут обязаны передавать данные об обороте товара через систему электронного документооборота.

Маркировка — это процесс нанесения условных знаков на товар. Она нужна, чтобы идентифицировать товар и расшифровать его характеристики и свойства.





Цель маркировки — снижение оборота контрафактных товаров в стране. Сейчас такие правила уже действуют для табака, лекарств, обуви, товаров легкой промышленности, шуб, духов, шин и фотоаппаратов.



