. В Disney Dreamlight Valley на Xbox улучшили производительность и стабильность

Вадим Карасев





Чуть больше недели назад авторы Disney Dreamlight Valley выпустили обновление игры, которое добавляет режим 60 FPS на Xbox Series X | S. Но играть в этом режиме было достаточно сложно — возникали постоянные «заикания» частоты кадров.

Вчера вечером, 31 октября, игра Disney Dreamlight Valley получила еще одно обновление, которое исправило серьезные проблемы на Xbox. С апдейтом разработчики: «улучшили производительность и стабильность работы игры на приставках Xbox». Игроки в социальных сетях отмечают, что Disney Dreamlight Valley действительно начала работать стабильнее на консолях Microsoft, но некоторые проблемы с «заиканиями» все еще сохраняются.

Первые превью Disney Dreamlight Valley: журналисты довольны игрой

Напомним, игра Disney Dreamlight Valley пока находится в раннем доступе. Сам проект доступен в подписке Game Pass, а после полноценного релиза в 2023 году игра будет условно-бесплатной.