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В Германии нежелание сотрудничать с Россией назвали историческим беспамятством

В Германии нежелание сотрудничать с Россией назвали историческим беспамятствомПремьер Саксонии Кречмер: нежелание сотрудничать с Россией — историческое беспамятство

Стремление оборвать любые отношения с Россией можно назвать историческим беспамятством. С Москвой нельзя обрывать перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам, считает премьер-министр Саксонии (федеральная земля Германии) Михаэль Кречмер. Цитату приводит РИА Новости.

«По моему мнению, добиться [поддержания и развития производства в ФРГ] с помощью СПГ, скорее всего, невозможно, потому что энергетический голод будет столь силен, что начнется большая конкуренция. Отсюда мысли об отечественном (сланцевом) газе и о том, чтобы не уничтожать перспективы [сотрудничества с Россией]», — пояснил премьер.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер при этом подчеркивал, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа. Также немецкий министр отметил, что ФРГ нужно постепенно отказаться от российского газа и в конечном итоге прекратить весь импорт.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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