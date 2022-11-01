. В Госдуме назвали две цели частичной мобилизации в России

Вадим Карасев

Депутат Соболев назвал пополнение штата и формирование новых соединений целями мобилизации

Депутат Государственной Думы Виктор Соболев заявил, что частичная мобилизация в России преследовала несколько целей: пополнение до штата военного времени всех частей, а также формирование новых частей соединений, которые в будущем составят основу наступательной группы. Об этом он рассказал News.ru.

По предположению парламентария, к охране новых территорий будут задействованы сотрудники нацгвардии, МВД и МЧС.

Депутат добавил, что некоторые мобилизованные граждане будут проходить службу на границе России в составе частей сил противовоздушной обороны (ПВО) и других.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на данный момент в зоне боевых действий находятся 87 из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации россиян. 28 октября глава ведомства сообщал о 82 тысячах отправленных в зону спецоперации военнослужащих. За четыре дня это число выросло на 5 тысяч.