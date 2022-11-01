. В Госдуме объяснили невозможность возобновления зерновой сделки
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В Госдуме объяснили невозможность возобновления зерновой сделки

В Госдуме объяснили невозможность возобновления зерновой сделкиВолодин счел невозможным возобновление зерновой сделки из-за атак в коридоре безопасности

Возобновление зерновой сделки невозможно, поскольку коридор безопасности используется для террористических атак. Такое объяснение дал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что Россия предоставила Украине возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в государства Африки и Азии.

Однако только лишь 3-4 процента попало в заявленные страны, большая часть продовольствия досталась государствам Евросоюза, отметил Володин.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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