. В Gungrave G.O.R.E. игроки получат серьезный бонус за прохождение игры на максимальной сложности

Вадим Карасев





Игра Gungrave G.O.R.E. выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже в этом месяце — 22 ноября. Сразу после релиза она станет доступна в подписке Game Pass.

Издательство Prime Matter и разработчики из студии Studio Iggymob объявили, что за прохождение проекта можно будет получить серьезный бонус. Когда игра Gungrave G.O.R.E. будет пройдена на максимальной сложности, игрокам разблокируется особый скин под названием Brandon Heat, который изменит все приемы, способности и дизайн Грейва.





Напомним, сама игра Gungrave G.O.R.E. представляет собой экшен, в котором предстоит пробиваться через город, наводненный головорезами и мутировавшими солдатами, называемыми Оргменами.

Watch this video on YouTube