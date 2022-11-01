. В Петербурге заработала платная парковка в Адмиралтейском районе

С 1 ноября зона платной парковки в Петербурге расширилась на всю территорию Адмиралтейского района: от Английской набережной и реки Пряжки до Обводного канала. Согласно официальным данным Городского центра управления парковками, в настоящий момент в Северной столице действует 5725 парковок с синей разметкой на 29811 мест.

Проект, реализуемый в городе в 2015 года, изначально включал несколько улиц в Центральной части города. После 2020 года, когда появились соглашения с МВД, позволившие полицейским передавать чиновникам данные автовладельцев, зона стала расширяться. 7 декабря 2020 года в зону платной парковки вошла улица Рубинштейна. С 1 декабря 2021 года в перечень вошла еще 71 улица Центрального района между Невским проспектом, Воскресенской и Синопской набережными и Фонтанкой.

С 1 июля 2022 года зона расширилась на 56 улиц в Центральном районе между Невским проспектом, Обводным каналом, Бородинской и Звенигородской улицами. С 1 сентября синей разметкой закрыли весь Центральный район. Третий этап, как и планировалось, с 1 ноября охватил весь Адмиралтейский район Петербурга.



Цены за парковку и условия размещения автомобилей не меняются. Чек за легковой автомобиль — 100 рублей в час. Бесплатное время — с 20:00 до 8:00. Местные жители могут оформить парковочное разрешение за 1800 рублей в год, 10 мест на всех зонах выделено для бесплатной парковки инвалидов. Многодетные, ветераны и иные льготники получают бесплатный допуск.

В 2023 году платной парковкой будут охвачены Василеостровский и Петроградский районы города.

Ряд петербургских парламентариев уже озаботились вопросом регулирования зон. Они разработали законопроект «О некоторых вопросах бесплатного использования парковочного пространства и ограничениях при организации и эксплуатации в Петербурге платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения». В частности, депутаты предлагают запретить устраивать платную парковку на территориях, которые непосредственно примыкают к школам, детским садам, учреждениям спорта, культуры, медицинским организациям.

Парламентарии предлагают законом закрепить действующее время бесплатной парковки в платных зонах с 20 до 8 часов и добавить новое — в выходные, официальные нерабочие дни, в День прорыва и День полного освобождения Ленинграда от блокады — 18 и 27 января и в День основания города — 27 мая.