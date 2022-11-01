. В России вышел трейлер фильма «Тень. Взять Гордея» о контрразведке
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В России вышел трейлер фильма «Тень. Взять Гордея» о контрразведке

В России вышел трейлер фильма «Тень. Взять Гордея» о контрразведкеРоссиянам рассказали о новом детективном фильме про контрразведку

Новый детективный фильм о шпионе «Тень. Взять Гордея» выйдет в широкий прокат 8 декабря. Трейлер картины о контрразведке уже появился в сети. О том, как проходили съемки, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе создателей фильма.

Фильм рассказывают историю о шпионе Гордее, крадущем государственные секреты, чья деятельность ставит под угрозу безопасность страны. Поймать его должен отважный российский контрразведчик Вадим. Удастся ли ему это, российский зритель узнает 8 декабря, когда фильм выйдет в широком прокате в отечественных кинотеатрах.

«Мы снимали блок в Москве и блок в Стамбуле — там получились очень красивые, интересные сцены, — рассказали в пресс-службе. — Изначально планировались заграничные съемки, но потом случился февраль и все границы закрыли. Впрочем, Стамбул все равно был первостепенным. Дело в том, что в фильме есть сцена, где идет вербовка шпиона, а Стамбул, где соединяется куча транспортных путей, подходит здесь идеально».

В пресс-службе также пообещали удивить зрителей красивыми кадрами и видами: съемки велись в том числе в одном из старейших исторических зданий турецкого города и в порте, где открывается вид на мечети и Босфорский мост.

В фильме снялись Олег Гаас, Филипп Янковский, Татьяна Бабенкова и другие актеры. Режиссерами-постановщиками выступили Илья Куликов, написавший сценарий, и Анна Мирохина.

Ранее премия «Сатурн», вручаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, объявила лучшие проекты года.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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