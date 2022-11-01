. В Сербии объяснили повышение боевой готовности

Вадим Карасев

Минобороны Сербии заявило о повышении боевой готовности из-за ситуации в Косове и Метохии

В Сербии повысили уровень боевой готовности, заявил министр обороны страны Милош Вучевич. Его слова приводит Happy TV.

«Президент республики [Александр Вучич] как верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии быть готовой, повысить уровень боевой готовности, чтобы ответить на любую задачу. Сербия — серьезная страна, она берет на себя ответственность за все возможные проблемы», — сказал он.

Глава ведомства объяснил, что такие меры связаны с эскалацией ситуации в Косове и Метохии, где власти начали запрещать сербские автомобильные номера. По его словам, сегодня утром косовары вынесли первое предупреждение гражданину Сербии за номерные знаки.