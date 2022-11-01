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В США заявили о подготовке Ирана к отправке в Россию новых ракет и беспилотников

В США заявили о подготовке Ирана к отправке в Россию новых ракет и беспилотниковCNN: Иран готовится отправить в Россию около тысячи единиц оружия, включая беспилотники

Иран готовится к отправке в Россию около одной тысячи единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и дополнительные ударные беспилотники, сообщили американскому CNN официальные представители одной из западных стран.

Отмечается, что последняя партия оружия, поставленная Москве из Тегерана, включала около 450 беспилотников, которые Россия задействовала в боевых действиях на территории Украины. Авторы материала напомнили, что ранее Киев заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили более 300 иранских беспилотников.

По словам официальных лиц, оружие будет доставлено до конца года.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой отверг обвинения в том, что Тегеран отправляет оружие сторонам конфликта на Украине.

17 октября Министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России и также призывало прекратить поддерживать Россию, пригрозив в ответ «самой суровой ответственностью».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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