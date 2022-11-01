. Валя Карнавал пережила жуткую ненависть после общения с Ларисой Долиной

Певица Валя Карнавал даже не могла работать после хейта. В прошлом году Валя Карна.val и Лариса Долина приняли участие в шоу «Музыкалити». Общение артисток обернулось громким скандалом, о котором вспоминают по сей день. Лариса Долина была возмущена тем, что юная блогерша в шоу не смогла даже попасть в ноты, хотя активно записывает песни и выступает на сцене. Валя тогда выслушивать критику спокойно не стала. Девушка дерзко ответила на нападки оппонентки, чем привела ее в негодование. Однако, несмотря на дерзкий поступок, блогер впоследствии призналась, что ссора с именитой звездой отняла у нее уверенность в себе. Всему виной хейтерские комментарии от поклонников и коллег Долиной. «У меня просто опускались руки. Не знала, что делать. Все называли меня плаксой, хейтили. Я чувствовала себя очень ужасно. Карабкалась из этой ямы наверх. После этого выпуска не ходила на студию. Приезжала как на каторгу. Думала, что настолько никчемная. Потом просто забила. Поняла, что нужно самосовершенствоваться дальше, нельзя останавливаться, нужно идти к мечте», — делилась она в интервью Басте.Карна.val также объяснила, почему так яро давала отпор Долиной во время шоу. «У меня был не самый лучший период. Я ни в коем случае не играю роль жертвы. Не хочу, чтобы меня жалели, но тогда в жизни действительно происходил трэш. Не знала, как с этим совладать. Продюсер после двух месяцев депрессии просто вытащил меня из кровати со словами: «Если ты сейчас не будешь работать, останешься в этом состоянии». Так получилось, что «Музыкалити» стоял одним из первых в графике. Когда я приехала в студию, у меня сразу начался мандраж. Нервничала даже от того, что на меня повернута камера. Вся эта перепалка — ужасна. Понимаю, что где-то была не права, но я хотела себя защитить. Если и вела себя агрессивно, то это из-за состояния, которое было на пике», — вспоминала блогер. 20-летняя Валя не исключает и своей вины в буллинге Ларисы Долиной. Ведь фанаты блогера также накинулись на певицу, обвинив в высокомерии. «Мне за это стыдно. Потому что она старше меня на очень много лет. Я должна с уважением относиться. Та ситуация меня выбила из колеи», — говорила она в шоу «Вопрос ребром». К счастью, звездам удалось найти общий язык. Валя преподнесла артистке трогательный подарок, поздравила с прошедшим днем рождения и даже восхитилась ее фигурой. Долина в свою очередь тоже тепло отозвалась о блогере.